МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Правительство России разрешило "Газпрому" продавать сжиженный природный газ (СПГ) внутри РФ для коммерческих потребителей по свободной цене, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Правительство опубликовало постановление, вносящее изменения в нормативную базу по вопросам регулирования цен на газ.

"В целях создания условий для реализации на внутреннем рынке природного газа, при поставке которого используются технологии сжижения, в ряд нормативных правовых актов правительства внесены изменения, предусматривающие отмену государственного регулирования цен на природный газ, реализуемый ПАО "Газпром" с применением технологий сжижения и регазификации при поставках газа потребителям, не относящимся к населению", — говорится в сообщении кабмина.