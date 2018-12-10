Добавлены подробности и комментарий Козака после третьего абзаца.

МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Правительство России разрешило "Газпрому" продавать сжиженный природный газ (СПГ) внутри РФ для коммерческих потребителей по свободной цене, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Правительство опубликовало постановление, вносящее изменения в нормативную базу по вопросам регулирования цен на газ.

"В целях создания условий для реализации на внутреннем рынке природного газа, при поставке которого используются технологии сжижения, в ряд нормативных правовых актов правительства внесены изменения, предусматривающие отмену государственного регулирования цен на природный газ, реализуемый ПАО "Газпром" с применением технологий сжижения и регазификации при поставках газа потребителям, не относящимся к населению", — говорится в сообщении кабмина.

По действующему законодательству, для СПГ используется регулируемая оптовая цена на газ на уровне цены, устанавливаемой для газа, который не подвергается сжижению. Эта норма не учитывает, что при поставках СПГ у "Газпрома" возникают дополнительные невозмещаемые затраты, связанные со сжижением газа и его транспортировкой до приемных емкостей, отмечается в сообщении.

Как пояснил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак, развитие производства СПГ, в том числе малотоннажного, предусматривает необходимость либерализации рынка СПГ как самостоятельного сегмента, включая использование СПГ в качестве газомоторного топлива, а также на объектах тепло- и электрогенерации и для автономной газификации.

"Постановление отменяет государственное регулирование цен на природный газ, реализуемый "Газпромом" с применением технологии по сжижению газа или его регазификации, только при поставках газа промышленным и коммерческим потребителям. Применение рыночной цены позволит обеспечить растущий платежеспособный спрос на такой товар и будет стимулировать реализацию инвестиционных проектов газификации с применением СПГ. В целом это будет способствовать увеличению конкуренции на рынке энергоресурсов", — рассказал Козак.