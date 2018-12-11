МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Роскомнадзор во вторник рассмотрит дело в отношении Google об административном правонарушении и примет решение о штрафе за неисполнение закона, предполагающего удаление из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией.

С 1 октября в РФ в силу вступил закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Google не подключился к реестру, и, как сообщал Роскомнадзор, штраф за это предусмотрен в размере 500-700 тысяч рублей.

Роскомнадзор 26 ноября составил протокол об административном правонарушении и возбудил дело в отношении Google, так как компания не подключилась к системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Представитель Google присутствовал при составлении протокола об административном правонарушении. Он представил свое возражение к протоколу, однако в Роскомнадзоре не увидели для себя аргументов, чтобы не налагать штраф, говорил РИА Новости замглавы ведомства Вадим Субботин.

Изначально ведомство планировало направить протокол в суд, однако изучив законодательство, пришло к выводу, что Роскомнадзор сам обладает полномочиями для рассмотрения дела и принятия решения о штрафе.

В середине ноября Субботин встречался с представителем Google Дороном Авни и оценил переговоры как результативные. На встрече было решено, что Авни представит предлагаемые механизмы урегулирования ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии. Субботин говорил, что на встрече обсуждались некие технические нюансы подключения компании к реестру запрещенной информации.

При этом, по словам Субботина, Роскомнадзор ждет от Google конкретных предложений, связанных с соблюдением закона о фильтрации поисковой выдачи от запрещенной информации. Он добавил, что при принятии решения Роскомнадзор будет учитывать аргументы, высказанные представителем Google на встрече.