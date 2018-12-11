МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы завершили понедельник в плюсе на фоне внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,14%, до 24423,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,74%, до 7020,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 2637,72 пункта.

Инвесторы продолжают отыгрывать пятничную статистику из США, согласно которой безработица в стране в ноябре ожидаемо сохранилась на уровне октября в 3,7%, однако число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 155 тысяч вместо ожидавшихся 200 тысяч.

Между тем, ранее в понедельник индексы снижались на фоне ситуации с задержанием в Канаде финансового директора китайской компании Huawei. США добиваются ее экстрадиции по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана, что вызвало новую волну опасений относительно перспектив торговых отношений США и Китае.

В свою очередь суд в китайском городе Фучжоу наложил предварительный запрет на продажу в стране семи моделей смартфонов Apple, после того как стало известно, что корпорация ущемляла патентные права американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm. Уточняется, что один из патентов позволяет пользователям редактировать фотографии, а другой — управлять устройством через сенсорный экран.

На фоне сообщений о судебном запрете акции Qualcomm подорожали на 2,23%.