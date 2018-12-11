МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Российские банки выдали рекордные 2,7 миллиона кредитных карт на общую сумму 125,6 миллиарда рублей в третьем квартале, однако большая часть этих карт оказалась невостребованной — россияне предпочитают оформлять кредитку "на черный день" и не пользуются ей, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В России в третьем квартале 2018 года было выдано 2,7 миллиона кредитных карт на общую сумму 125,6 миллиарда рублей. Оба показателя являются рекордными: за аналогичный период 2017 года было выдано 1,6 миллиона единиц и почти миллион за третий квартал 2016 года, объем выдач в денежном выражении вырос по сравнению с третьим кварталом 2017 года на 34%", — говорится в исследовании.

При этом аналитики бюро выяснили, что россияне все меньше расходуют лимит по кредитной карте: утилизация выделенного лимита для карт, выданных в сентябре 2018 года, составляет 35,5%, в то время как в январе 2017 года этот показатель был на уровне 45,3%, а тремя годами ранее достигал 50%.

"Получается, что значительная часть вновь выпускаемых карт потребители получают либо в результате активного маркетинга этого продукта со стороны банков, либо "про запас" в расчете воспользоваться ими в сложный период жизни", — пишут авторы исследования.

Гендиректор бюро Олег Лагуткин поясняет, что в РФ, в отличие от западных стран, кредитками пользуются в принципе не так активно — относительно низкий процент утилизации, а также существенная доля неактивных кредитных карт, одновременно с ростом объемов данного сегмента говорят о том, что их оформляют либо под конкретный товар, либо и вовсе "на черный день".

Однако это грозит последствиями: банки следят за кредитной историей своих клиентов и могут снизить или аннулировать лимит, что делает бессмысленным получение карты "на всякий случай", отмечают авторы исследования. С другой стороны, неиспользуемая кредитная карта в кошельке человека снижает доступную для него сумму получаемых в будущем кредитов. "Если потребитель не пользуется кредитной картой, то банк при расчёте суммы будущих кредитов будет учитывать часть от лимита (5-10%) в качестве возможных ежемесячных платежей", — говорится в исследовании.