МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Некоммерческая организация "Роскачество" запустила в Ставропольском крае пилотный проект по исследованию качества бензина, говорится в сообщении Минпромторга России.

Проект запущен совместно с Минпромторгом в рамках соглашения с Росстандартом.

"Пилотный проект будет проведен в Ставропольском крае, в 2019 году. После подведения итогов подобные программы будут запущены в других регионах страны", — говорится в сообщении.

"Топливо на заправках первых 100 пилотных АЗС будет досконально проверено в соответствии с широкой программой испытаний. Наиболее распространенный в России бензин Аи-92 будет закуплен экспертами в федеральных и региональных сетях, а также на частных заправках, где его исследуют по 30 критериям качества и безопасности, включающим соответствие заявленному виду бензина, наличие примесей", — приводятся в сообщении слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

"Результаты исследования определят фальсификацию, реальное и заявленное октановое число, то есть мимикрию под более дорогой бензин, качественные характеристики топлива. Также эксперты проверят наличие на АЗС необходимой информации о топливе", — продолжил министр.

По мнению ряда экспертов отрасли, основными источниками фальсифицированного топлива становятся нефтебазы, осуществляющие отгрузку топлива в розницу: недобросовестные компании смешивают разные партии топлива (в том числе с мини-НПЗ) и незаконно доводят его характеристик до более высоких показателей.

Результаты проведенных "Роскачеством" испытаний будут направлены вместе с протоколами в Росстандарт для принятия административных мер по выявленным нарушениям.

По данным Росстандарта, качество топлива на автозаправках постепенно становится выше. В 2015 году фальсификат оказывался на каждой пятой заправке (20%), по итогам 2017 года доля таких АЗС снизилась до 11%.

Ранее госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила введение оборотного штрафа за несоблюдение требований к безопасности моторного топлива. В частности, за отклонения физико-химического состава от техрегламента Таможенного союза был предложен штраф в 1% выручки от реализации топлива за предшествующий год. Возможно также приостановление производственной деятельности — в случаях повторения нарушений на срок до 90 дней.