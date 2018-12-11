ПЕКИН, 11 дек — ПРАЙМ. Китайский холдинг Tencent Holdings, которому принадлежит встроенная в мессенджер платежная система WeChat Pay, считает спекуляциями заявления о том, что иностранным платежным системам могут запретить работать в России без создания местного филиала, заявила РИА Новости представитель компании Люй Шуин.

"Мы не комментируем рыночные спекуляции", — заявила Люй Шуин.

На прошлой неделе ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект о требованиях к операторам иностранных платежных систем (ИПС) для работы в России, он обязывает иностранных операторов таких систем иметь в России своего представителя — юрлицо, через которое они смогут подать заявку в Банк России для включения в реестр операторов ИПС.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан в связи с трансграничным характером оказания платежных услуг и в целях обеспечения национальной безопасности, целостности платежного пространства страны. Законопроект направлен, среди прочих, на китайские платежные сервисы AliPay и WeChat Pay, писали авторы.

Как ранее РИА Новости сообщил зампред правления НКО "Русское финансовое общество" (оператора WeChat Pay в России) Сергей Теймуразян, инфраструктура платежной системы WeChat Pay в России развивается с начала года, в настоящее время она уже используется для обслуживания китайских туристов.

Для операций в мессенджере WeChat используется уникальный QR-код, который присваивается каждому пользователю. При оплате сканируется QR-код продавца или покупателя, вводится пароль и происходит моментальный перевод денег.