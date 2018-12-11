МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2019 году принят Госдумой, документом предусмотрен рост МРОТ в среднем по России на 117 рублей.

Ранее кабинет министров РФ предложил увеличить размер МРОТ, предусматривая, что с 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере 100% величины прожиточного минимума в целом по России за второй квартал предыдущего года. Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2019 года в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года.

"Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей (рост на 1,048%) по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 тысяч 163 рубля в месяц)", — говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.