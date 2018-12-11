ЛОНДОН, 11 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила критически важное голосование в парламенте по условиям выхода из ЕС, нарушив работу правительства и собственные планы относительно Brexit, сообщает Dow Jones.

Это решение было принято после того, как несколько министров предложили Мэй отложить назначенное на вторник голосование, чтобы не потерпеть крупное поражение в парламенте, которое создало бы угрозу отставки правительства и еще больше осложнило бы переговоры по Brexit. На этой информации британский фунт упал до минимума более чем за год.

"Если бы мы продолжили и провели бы голосование завтра, то сделка была бы отвергнута существенным большинством", — сказала Мэй парламентариям в палате представителей после продолжавшегося более часа заседания правительства в понедельник.

Крайний срок выхода Великобритании из ЕС наступит 29 марта. До этой даты будет необходимо провести новый лихорадочный тур переговоров, чтобы скорректировать соглашение и представить его парламенту.

Мэй планирует встретиться с европейскими лидерами до запланированного на четверг саммита ЕС и заручиться поддержкой. Она постарается получить от них заверения в том, что гарантия отсутствия жесткой границы между входящей в ЕС Ирландской Республикой и Северной Ирландией, которая является частью Соединенного Королевства, никогда не понадобится. По ее словам, это поможет ей убедить британский парламент проголосовать за соглашение.

Но добиться такой уступки будет проблематично.

"Соглашение о выходе, предполагающее такую гарантию, — это единственное имеющееся соглашение, — сказал в понедельник премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. – Невозможно пересмотреть один аспект без пересмотра всех остальных".

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок более конкретно высказался о попытке Мэй. "Конечно, мы внимательно рассмотрим все ее предложения, — сказал он. – Но мы знаем, насколько трудно было прийти к соглашению. Поэтому, если будут переговоры, то они будут непростыми".

События понедельника повысили вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения. В этом случае возникнут риски широкомасштабных сбоев в экономике по обе стороны Ла-Манша. Они также могут привести к повторному референдуму для выхода из парламентского тупика.

Призывы к проведению повторного референдума все чаще слышны в британском парламенте, а объявленное в понедельник постановление Европейского суда о том, что Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке, поддерживает эти требования. Мэй отвергла идею повторного плебисцита.

Вместе с тем Brexit раскалывает традиционные политические союзы. По словам аналитиков, до 100 законодателей от Консервативной партии планировали во вторник голосовать против соглашения.

"У нас нет работоспособного правительства", — сказал лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Похоже, Мэй сейчас надеется, что, голосуя незадолго до наступающего в марте крайнего срока выхода, законодатели поддержат соглашение, чтобы не создавать риска выхода без соглашения.

Чтобы провести соглашение через парламент, ей необходимо решить проблему, которая несколько месяцев обсуждалась на переговорах. Великобритания и ЕС не хотят появления жесткой границы между Ирландской Республикой и Северной Ирландией после Brexit.

Согласно достигнутой Мэй договоренности, Великобритания может оставаться в таможенной зоне ЕС неопределенное время, что исключит необходимость таможенного контроля.

Мэй рассматривает это как временное решение, но его не приемлют сторонники жесткого Brexit, которые говорят, что только полный разрыв с Брюсселем даст Великобритании свободу заключать торговые соглашения и устанавливать собственные иммиграционные и природоохранные правила.

По словам представителей ЕС, с учетом обеспокоенности Лондона и Брюсселя рисками возобновления напряженных переговоров после рожденного в муках соглашения о Brexit, Великобритания заявила, что не собирается пересматривать ни договор о выходе, ни прилагаемую к нему юридически не обязывающую декларацию, в которой описано видение сторонами дальнейших связей между ними.

Вместо этого, вероятно, будет подписано дополнение к договору, в котором будет подчеркнуто, что любая страховочная гарантия отсутствия границы в Ирландии будет временной и вряд ли он понадобится.

В условиях политического раскола в Великобритании будет трудно найти такое соглашение о Brexit, которое консолидировало бы законодателей. Если парламент не сможет принять решения, вариантом по умолчанию станет выход без соглашения.