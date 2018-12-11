МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в августе-октябре сохранилась на уровне июля-сентября в 4,1%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS).

Показатель совпал с прогнозом опрошенных агентством Рейтер аналитиков.