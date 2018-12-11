МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в августе-октябре сохранилась на уровне июля-сентября в 4,1%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS).
Показатель совпал с прогнозом опрошенных агентством Рейтер аналитиков.
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в августе-октябре сохранилась на уровне июля-сентября в 4,1%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS).
Показатель совпал с прогнозом опрошенных агентством Рейтер аналитиков.
https://1prime.ru/state_regulation/20181211/829528882.html
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