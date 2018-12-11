МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в декабре подскочил до отметки минус 17,5 пункта с минус 24,1 пункта в ноябре, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали снижения индикатора до минус 25 пунктов.

При этом индекс текущих экономических условий в Германии в отчетном месяце опустился до 45,3 пункта с 58,2 пункта в ноябре. Аналитики прогнозировали снижение индикатора только до 55,8 пункта.

Индекс текущих экономических условий в еврозоне в декабре также снизился — до 21 пункта с 22 пунктов месяцем ранее. Индекс экономических ожиданий в зоне евро вырос до минус 21 пункта с минус 22 пунктов месяцем ранее.

"Оценка экономической ситуации резко ухудшилась как для Германия, так и для еврозоны. Это свидетельствует об относительно слабом экономическом росте в четвертом квартале. К тому же остается неопределенность вокруг глобальных торговых споров и Brexit, что крайне негативно влияет на частные инвестиции и экспорт Германии", — приводятся в релизе слова президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).