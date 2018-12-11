МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Беспорядки, начавшиеся во Франции в середине ноября с акций против повышения цен на бензин, становятся все масштабнее. Требования протестующих уже выходят за рамки стоимости топлива и касаются всех сфер экономической, политической и социальной жизни страны. В том числе, речь идет о выходе из ЕС и НАТО. Массовые столкновения недовольных нищетой граждан с полицией вынудили президента страны Эммануэля Макрона ввести чрезвычайное экономическое и социальное положение.

Для "умасливания" настроений протестующих он пообещал провести ряд реформ по преодолению кризиса. Так, речь идет о повышении минимального размера оплаты труда и мерах по поддержке пенсионеров, получающих менее 2 тысяч евро. Кроме этого, Макрон попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус. Госсекретарь Франции Оливье Дюссо подсчитал, что объявленные меры потребуют 8-10 миллиардов евро.

По мнению экспертов, обещания президента способны успокоить протестующих, но обойдутся они довольно дорого. "По предварительным оценкам, затраты на преобразования потребуют более 8 миллиардов евро, при общих расходах бюджета с начала года в 332 миллиарда евро. То есть, для выхода из кризиса придется увеличить расходы минимум на 2,5%, что довольно существенно", — рассуждает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.

Он напомнил, что Франция и так имеет внушительный размер внешнего долга к ВВП – 97%, что сопоставимо с показателем Испании. Поэтому в последнее время страна стремилась сократить расходы бюджета, но эти планы пока не удастся воплотить в жизнь.

Кроме этого, неоднозначное предложение Макрона о выплате годового бонуса предприятиями страны своим работникам может, в свою очередь, вызвать волну протеста со стороны собственников, поскольку экономика не каждого предприятия способна вынести эту дополнительную нагрузку на фонд оплаты труда, полагает доцент Российского экономического университета им.Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

НЕГАТИВ ДЛЯ РЫНКОВ

Текущая ситуация во Франции весьма негативно отражается на мировых рынках, провоцируя инвесторов продавать активы ЕС, что отчетливо заметно по динамике европейских индексов.

"Особое беспокойство вызывает то, что параллельно с этим развивается другой напряженный сценарий – условия выхода Великобритании из ЕС. На этом фоне все европейские площадки находятся под давлением, так как экономики этих стран глубоко интегрированы. Индекс 40 крупнейших французских компаний с начала года теряет почти 10% и, на наш взгляд, завершит 2018 года с минусом на уровне примерно 8-8,5%, даже если социальная напряженность в стране начнет снижаться", — комментирует Кравчук.

По словам Чередниченко, являясь одной из крупнейших экономик Европы, Франция, безусловно, оказывает влияние на экономику еврозоны. Ухудшение прогноза роста ВВП страны на четвертый квартал текущего года с 0,4% до 0,2% окажет давление на французские 10-летние облигации и на инвестиционную привлекательность страны в целом. Возможный результат для Европы — негативное влияние на курс единой европейской валюты и экономическую стабильность Евросоюза.

"ФРЕКЗИТ" КАК РЕАЛЬНОСТЬ?

Не исключено, что протесты могут перекинуться и на другие страны ЕС, спровоцировав при наихудшем раскладе масштабный кризис. Европейские реалии таковы, что протесты или забастовки происходят довольно часто, поэтому не исключено, что нечто подобное произойдет и в соседних странах, тем более что социальная напряженность в Европе постепенно нарастает, рассуждает Кравчук.

Средний уровень безработицы достаточно высок, исключение составляют только Германия, Швейцария и Нидерланды. В то же время зарплаты почти не растут, начиная с 2012 года, а инфляция после нескольких лет околонулевых значений по итогам 2018 года должна превысить 2%, что увеличивает риски массовых протестов, поясняет эксперт.

Безусловно, риск цепной реакции присутствует, особенно на фоне общей нестабильности в ЕС, согласен представитель РЭУ им.Г.В.Плеханова. Появившееся новое понятие — "фрекзит" — добавляет масла в огонь европейских проблем. И, если, французским властям не удастся локализовать проблему, вероятность появления новых вспышек в Европе весьма высока.

У РОССИИ ДРУГОЙ ПУТЬ

Россия также столкнулась с подорожанием топлива, правда, не в таком масштабе, как Франция. Если там рост цены на топливо в этом году составил 23% на бензин и 15% на дизель, то в РФ, по данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 9,4%, дизель — на 14,5%.

Однако российские власти незамедлительно предприняли меры, чтобы избежать недовольства в обществе. В начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. Согласно этому документу, оптовые цены до конца года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%. Розничные цены по итогам года не превысят прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

В начале декабря премьер Дмитрий Медведев объяснил это решение тем, что власти "надавили" на нефтяников. Нефтяные компании посчитали себя обиженными в отсутствие ожидаемой прибыли на внутреннем рынке на фоне роста цен на нефть, но важнее, чтобы люди могли расплачиваться за бензин, сказал он. По мнению главы правительства, все было сделано правильно.

Рост цен в любой стране вызывает недовольство населения, и в таких ситуациях очень важен своевременный диалог с обществом, комментирует Чередниченко. "В России мы увидели оперативные действия со стороны власти. Проблема была локализована через найденный компромисс, который устроил и общество, и заинтересованный бизнес", — указал он.

В результате действий российских властей цены удалось стабилизировать, был разработан демпфирующий налоговый механизм, который планируется к запуску в наступающем году. Это позволит достигнуть ценового баланса между внутренними и внешними поставками топлива.

Для сравнения, во Франции власти вовремя не уделили проблеме должного внимания, поэтому французы и перешли грань, так как их правительство попросту игнорировало мнение своих граждан. Президент теперь вынужден встречаться с активистами, и, в случае если последние почувствуют инертность возможностей французских властей, перечень требований к руководству страны может существенно расшириться, прогнозирует эксперт.