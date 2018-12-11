МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Китай может снизить пошлины на ввозимые из США автомобили до 15% с действующих 40%, соответствующее предложение внесено в Госсовет КНР и будет рассмотрено в ближайшие несколько дней, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщает агентство, высокопоставленные чиновники из США и КНР во время телефонного разговора дали понять, что диалог между двумя странами по вопросам торговли продолжается, несмотря на дипломатический скандал, связанный с арестом заместителя председателя правления Huawei и дочери основателя компании Жэнь Чжэнфэя Мэн Ваньчжоу. Ее экстрадицию запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

В начале декабря президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что Пекин согласился "снизить и убрать" пошлины на автомобили из Соединенных Штатов.

Лидеры США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине договорились о взаимных шагах по пошлинам. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.