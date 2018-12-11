МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре вырос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 58,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.

"Сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами, предварительно, составило 58,5 миллиарда долларов США против 17,7 миллиарда долларов США в январе-ноябре 2017 года", — говорится в материалах.

В конце октября регулятор повысил прогноз чистого оттока капитала из РФ по итогам 2018 года до 66 миллиардов долларов с прежних 55 миллиардов, несколько понизив при этом ожидания чистого оттока в 2019 году — до 25 миллиардов долларов с 27 миллиардов.

Тогда же ЦБ понизил прогноз чистого оттока капитала из РФ в 2020 году до 15 миллиардов долларов с 18 миллиардов, а в 2021 году — до 14 миллиардов долларов с прежних 18 миллиардов.