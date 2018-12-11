МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-ноябре выросло в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 175,6 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы ЦБ РФ.

"Основную роль (в динамике платежного баланса — ред.) сыграло укрепление в 1,7 раза положительного сальдо внешней торговли товарами до 175,6 миллиарда долларов США, сложившееся на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта и низких темпов роста импорта. Одновременно несколько уменьшился и совокупный отрицательный вклад других компонентов счета текущих операций", — говорится в сообщении.