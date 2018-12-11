МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-ноябре выросло в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 104,3 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

Как отмечает ЦБ, основную роль сыграло укрепление в 1,7 раза положительного сальдо внешней торговли товарами — до 175,6 миллиарда долларов, сложившееся на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта и низких темпов роста импорта. Одновременно несколько уменьшился и совокупный отрицательный вклад других компонентов счета текущих операций.

"Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-ноябре 2018 года, по оценке Банка России, составил 104,3 миллиарда долларов США, кратно превысив показатель сопоставимого периода прошлого года (27,6 миллиарда долларов США)", — говорится в сообщении.