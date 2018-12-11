МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 12 декабря планирует предложить инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупным объемом 21,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Министерство планирует разместить ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 16,179 миллиарда рублей и ОФЗ серии 29012 с погашением в ноябре 2022 года на 5 миллиардов рублей.

На предыдущих аукционах, состоявшихся 5 декабря, Минфин России разместил ОФЗ двух серий на 19,8 миллиарда рублей при совокупном предложении в 25 миллиардов рублей.

Кроме того, ведомство сообщило, что планирует с 19 декабря ежемесячно предлагать на аукционах инфляционные облигации федерального займа (ОФЗ-ИН).

"Начиная с аукциона в следующую среду, 19 декабря, Минфин России планирует ежемесячно предлагать на аукционах ОФЗ с номинальной стоимостью, индексируемой в соответствии с индексом потребительских цен Российской Федерации (ОФЗ-ИН)", — говорится в сообщении.