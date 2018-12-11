МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Генеральное управление по продовольствию и контролю министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики согласовало ветеринарный сертификат на экспорт говядины из России в Турцию, говорится на сайте Россельхознадзора.

"Генеральное управление по продовольствию и контролю министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики сообщило Россельхознадзору, что согласовывает ветеринарный сертификат на экспорт говядины из России в Турцию", — сказано в сообщении.

Россия и Турция уже некоторое время обсуждали начало экспорта российского мяса, включая говядину и мясо птицы. Министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Ахмет Эшреф Факыбаба в середине марта заявлял, что Анкара не исключает предоставления разрешения на импорт мяса из России, однако объемы возможных поставок будут небольшими.

В августе по итогам проведенной работы, инспектирования предприятий и переговоров Турция включила Россию в список стран, аттестованных на поставки говядины в эту страну.