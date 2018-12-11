САБЕТТА, 11 дек /ПРАЙМ/. Танкерам Arc7 проекта "Новатэка" и его иностранных партнеров — "Ямал СПГ" — вскоре могут разрешить каботаж сжиженного природного газа по Северному морскому пути (СМП), соответствующее распоряжение в настоящий момент согласуется и до конца года будет внесено в правительство, заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"По вашему указанию, которое было сформулировано на Дальнем Востоке, мы рассмотрели предложения "Новатэка" по тем судам, которые были заложены ранее, чем собственно было принят закон о каботаже (запрещающий использование судов не под флагом РФ для каботажа по СМП — ред.)", — сказал Дитрих на совещании с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по вопросам развития Арктики.

"Согласно этим предложениям 15 судов, которые ранее были заложены на иностранных верфях, будут описаны. Подготовлено соответствующее распоряжение правительства, оно сейчас на согласовании. Мы говорим о том, что до конца года оно будет внесено в правительство", — добавил он.

При этом глава "Новатэка" Леонид Михельсон отметил, что разрешение для 15 танкеров Arc7 проекту требуется на три года. "Одна просьба только к Евгению Ивановичу (Дитриху — ред.), и мы это обсуждали на совещании с (вице-премьером Максимом — ред.) Акимовым, что разрешение на движение на те суда, которые у нас зафрахтованы, на трехлетний период. Именно вопрос про трехлетний период", — добавил он.

Михельсон еще в августе говорил, что компания обратилась в Минтранс с просьбой разрешить каботажные перевозки СПГ по Северному морскому пути судами не только под флагом России. Он отмечал, что принятые поправки к Кодексу торгового мореплавания не позволяют использовать 15 иностранных танкеров-газовозов "Ямала СПГ" для этих целей.

Позднее в августе Медведев поручил Минтрансу и Минпромторгу до 10 сентября проработать вопрос о каботажных перевозках СПГ и газового конденсата судами под иностранным флагом. А в октябре правительство РФ поручило Минтрансу и Минпромторгу до 20 ноября проработать вопрос обеспечения морских перевозок СПГ с проектов "Новатэка".