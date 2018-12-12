МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Китайские эксперты из "Ассоциации по сотрудничеству между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР" предложили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву решение по совместному и эффективному управлению водными ресурсами. В письме, текст которого имеется в распоряжении "Прайм", они предлагают строительство магистрального водовода, позволяющего перебрасывать пресную воду из алтайских рек в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая транзитом через Казахстан. На реализацию первой очереди водовода потребуется около 2 млн тонн трубной продукции.

Цель проекта – сократить дефицит водных ресурсов в Центральной Азии и Западном Китае. По оценке Всемирного банка, дефицит воды может снизить годовой ВВП КНР на 6% и более. Вместе с тем, при проведении эффективной политики управления водными ресурсами страна, напротив, может увеличить свой ВВП на 1-2%. Для Казахстана, также страдающего от обезвоживания, эффект может быть еще выше – рост ВВП на 6%.

У России противоположная проблема – наводнения, в том числе, на Алтае, наносят значительный ущерб. Только в 2018 году на ликвидацию последствий первой волны паводка из федерального бюджета было направлено около 2 млрд рублей. В ходе создания магистрального водовода Алтайский край получит возможность снизить потери от наводнений, модернизировать систему водоснабжения и получить доступ к агротехнологиям последнего поколения.

Активно развивающийся потребительский рынок Китая становится приоритетным направлением экспорта, уверен Михаил Мамонов, директор международных проектов Российского экспортного центра. "В Китае растет средний класс и количество тех, кто считает себя таковым, — рассуждает эксперт. — У них ярко выражено доверие к иностранным продуктам. Наиболее перспективен экспорт в Китай шоколада, кондитерской продукции и воды. Считается, что и вода в России априори чистая".

ЦЕНА ВОПРОСА

Проект пока находится в стадии обсуждения, но некоторые его параметры предварительно уже обозначены. Длина водной артерии, по мнению специалистов из КНР, составит 1,2-1,5 тысячи километров. Строить ее можно в два этапа – до 2026 года запустить первую очередь магистрального водовода "РФ – Казахстан – Западный Китай" мощностью 600-700 млн кубометров и сеть распределительных трубопроводов.

На втором этапе (до 2040 года) предполагается реализовать современные агротехнические, распределительные и иные проекты, направленные на повышение эффективности водопользования на приграничных территориях КНР, Казахстана и РФ, а также завершить строительство второй очереди магистрального водовода с увеличением общей мощности до 1,8-2,4 млрд кубометров в год.

Условная стоимость 1 км трубопровода, исходя из оценки по аналогичным проектам, колеблется в диапазоне от 8,65 до 8,99 млн долларов (в ценах 2018 года). В целом бюджет первого этапа оценивается в 10,3-13,4 млрд долларов, второй этап, исходя из трех-четырехкратного увеличения объема поставляемой воды, может "потянуть" на 70-75 млрд долларов, из которых инвестиции непосредственно в инфраструктуру водоснабжения составят минимум 30 млрд долларов.

"Финансирование проекта возможно либо через прямые инвестиции стран-участников на условиях проектного финансирования, либо через привлечение финансирования по линии международных финансовых организаций (МБРР, ЕБРР, ИФК, банка БРИКС)", — отмечают авторы письма к премьеру Медведеву. Предполагается, что в проекте в качестве подрядчиков будут участвовать как китайские, так и иностранные компании.

НЕ РАСХОДЫ, А ИНВЕСТИЦИИ

Столь существенные вложения объясняются как необходимостью хорошо просчитать все экологические риски, так и применением высоких технологий для обеспечения надежности. Регион имеет сложный рельеф местности, значительные перепады температур и сейсмическую активность на ряде участков трассы.

Указанные обстоятельства, а также общая протяженность водовода делают проект сложным с инженерной точки зрения и требуют применения технологических решений, используемых, в частности, в нефтегазовом комплексе. Прежде всего, нужно позаботиться о надежности труб. Как показывает опыт строительства магистральных нефте- и газопроводов, а также магистральных водоводов в Казахстане, оптимальным выбором в данном случае являются стальные трубы диаметром от 530 до 1420 мм с толщиной стенки 15 мм.

Такие трубы имеют практически 100-процентную герметичность, что крайне важно при перемещении больших объемов воды под давлением. Срок их службы может превышать 100 лет, а за счет тонких, но прочных стенок пропускная способность у них выше, чем у полимерной трубы. Наконец, стальные трубы способны выдержать любые условия окружающей среды, и их проще обслуживать. Трубопроводы из стальных труб прокладываются как в сейсмоактивных районах, так и по дну моря. Безусловно, они дороже обычных, однако это не тот случай, где нужно экономить.

Эксперты признают, что реализация столь значимого и долгосрочного проекта потребует значительных финансовых вложений и дипломатических усилий в виде многоэтапных переговоров. "Стороны должны проделать эту работу, и она будет продуктивной. Китай уже поставляет бутилированную воду из России, и водовод может стать для всех весьма выгодным. Не расходы, а инвестиции – именно так следует рассматривать вложения в этот проект", — уверен руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

Россия действительно имеет в Сибири избыточные возможности по двум ресурсам – электроэнергии и воде, отметил Колташов.

"Мы давно продаем в Китай промышленное сырье, почему бы не сделать то же самое с водой? Логично, что в условиях растущего населения, развития промышленности спрос на чистые ресурсы в КНР растет", — рассуждает он.

Казахстан – надежный транзитер, и проект совпадает с его интересами по обеспечению водой. При наличии нормальных партнерских отношений всех трех стран проект выглядит вполне выгодным и реалистичным, поскольку дает возможность еще больше укрепить связи с азиатскими партнерами и получить доход от продажи российских природных ресурсов. В конце концов, нефть и газ мы продаем, и они являются важным источником пополнения нашего бюджета, подчеркнул эксперт.

В свою очередь, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ им. Ломоносова Оксана Климанова подчеркивает важность проведения системного анализа проекта с точки зрения комплексного развития территорий Западной Сибири, Казахстана и Китая. "На первый взгляд, воды у нас действительно много. Но вода нужна не только на обеспечение потребностей человека, но и для поддержания природной экосистемы. Важно, чтобы не получилось так, что, забирая воду из истоков Оби, мы обескровим не только наши водохозяйственные потребности, но и получим ущерб для экологии", — указала она.

В настоящее время природные условия, климат во всем мире меняются, и это вносит вклад в ситуацию с водообеспечением. Поэтому необходимо провести системное исследование развития речных стоков на территории Алтая. Их результаты обязательно должны быть учтены при разработке проекта. В целом, необходима серьезная оценка на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу, добавила Климанова.

ПУТЬ К УСПЕХУ

Проект можно рассматривать как одну из ключевых стратегических инициатив по модернизации экономической системы всех государств, входящих в периметр китайской стратегии "Один пояс — один путь". Россия также планирует его интеграцию в рамках Евразийского экономического союза.

Китайская сторона подходит к водной дипломатии традиционно по-восточному, поступательно делая шаг за шагом. В ближайшее время планируется обсуждение проекта в рамках специальных рабочих групп. Начнется работа над проектной документацией на будущий водовод, будет сформирован перечень мероприятий по охране окружающей среды и другие необходимые активности.

В первом квартале 2019 года участники проекта планируют перейти к проработке конкретных концептуальных, технологических и финансовых решений. Затем предполагается создание международной проектной компании – СП КНР, России и Казахстана, которая будет решать вопросы с маршрутом, финансированием, экологической защитой и т.п.

По завершении второго этапа реализации проекта общий дефицит водных ресурсов на приграничных территориях РК и КНР должен сократиться не менее чем на 50%. Это, по мнению Колташова, вполне реально. "Поскольку КНР столкнулась с проблемой загрязнения воды из-за промышленного загрязнения, им приходится тратить немало средств на очистку. Так или иначе, без затрат чистую воду не получить. Но вода Сибири в любом случае даст фору очищенной", — считает он.

ВОДА ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Эксперты напоминают, что в условиях обострения отношений с США и ЕС объединение трех стран с помощью совместных проектов даст новый толчок общему развитию и процветанию. Экономики РФ, КНР и Казахстана увязаны между собой и должны развиваться в консенсусе. Это означает необходимость увеличения товарооборота, который обеспечат как товары, так и сырье, в том числе, чистая вода. Этот стратегический ресурс в 21 веке будет только дорожать.

Пресная вода в ближайшем будущем может стать предметом экспорта номер один, согласен доцент кафедры "Экономика, менеджмент и маркетинг" Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ" Анатолий Ижболдин-Кронберг.

"Сейчас популярна концепция "водного банка" России, делаются попытки оценить экономический потенциал государства с этой точки зрения. В частности, стоимость запасов того же Байкала превышает все золотовалютные резервы России примерно в 500 раз", — привел он пример.

По словам Климановой, сейчас идея кажется слишком амбициозным планом, учитывая долгие сроки и необходимость значительных инвестиций. "Однако по факту все мировые прогнозы говорят о том, что в будущем борьба за водные ресурсы станет одним из определяющих мировое развитие трендов. Если вопросы энергодефицита мы успешно решаем, то с водой пока все находится на начальной стадии. Поэтому велика вероятность того, что водовод не просто состоится, но и окажется флагманским проектом, который не просто будет востребован, но и определит векторы развития по другим направлениям", — заключила она.