ЛОНДОН, 12 дек — ПРАЙМ. Представители Консервативной партии Великобритании в парламенте инициировали голосование по вотуму недоверия премьер-министру Терезе Мэй, которое может еще больше осложнить уже ставший неупорядоченным процесс Brexit, говорится в статье Dow Jones.

В среду вечером консерваторы решат голосованием, следует ли им избрать нового лидера партии. Если большинство поддержит такое решение, то начнется процесс поиска нового главы партии, который может занять несколько недель. Смещение Мэй с поста лидера партии будет автоматически означать ее отставку с поста премьер-министра.

"Смена лидера Консервативной партии сейчас создает риск для будущего нашей страны и создает неопределенность в период, когда она меньше всего нужна, — сказала Мэй. – Недели, потраченные на внутренние распри, лишь усугубят отчуждение, в то время как надо вместе служить своей стране".

Решение о голосовании было принято после того, как 48 членов парламента от Консервативной партии направили письма с выражением недоверия к Мэй в специальный комитет. Председатель комитета Грэм Брэйди подтвердил в среду утром, что голосование состоится, а Мэй была об этом проинформирована во вторник вечером.

Для правительства это самое плохое время для голосования. Мэй находится в эпицентре ураганных переговоров, стараясь добиться от ЕС уступок, которые позволили бы провести соглашение о Brexit в парламенте. Недели, потраченные на поиск нового лидера, украдут ценное время, которое остается до 29 марта, когда Великобритания должна покинуть ЕС.

На информации о возможном вотуме недоверия, появившейся во вторник вечером, британский фунт упал против доллара США до минимума за 20 месяцев 1,2477. В среду утром пара торговалась около этого уровня.

Аналитики ожидают, что голосование пройдет в пользу Мэй. В этом случае вновь инициировать процесс вотума недоверия можно будет не раньше, чем через год.

Если Мэй проиграет, то начнется продолжительный процесс смены лидера. Представители Консервативной партии в парламенте сначала выдвинут кандидатов. Если их будет больше двух, то законодатели будут голосовать до тех пор, пока не останется два кандидата. После этого голосовать будут все члены Консервативной партии, причем этот этап может занять несколько недель.

По словам Мэй, смена лидера будет означать, что закон о Brexit не будет принят до 21 января. До этой даты Великобритания должна ратифицировать его, чтобы обеспечить спокойный выход из ЕС 29 марта.

Это заставит Великобританию отложить или даже остановить планируемый выход, сказала Мэй. Более того, при таком сценарии "возникнет риск передачи контроля над процессом в руки оппозиции", добавила она.

Ряд законодателей-евроскептиков уже многие месяцы критикуют Мэй. Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон неоднократно критиковал ее политику в отношении Brexit и завуалированно угрожал сменить ее на посту премьера. Два бывших министра по делам Brexit – Дэвид Дэвис и Доминик Рааб – также упоминались как вероятные претенденты на этот пост. Все они, видимо, настаивали бы на более решительно разрыве с ЕС.

Если голосование по вотуму недоверия сложится в пользу Мэй, ее позиции, видимо, усилятся и откроется путь к таким условиям Brexit, которые она считает лучшими.

Майкл Гоув, член правительства и лидер антиевропейского движения в Консервативной партии, в среду утром написал в Твиттере, что поддержит премьер-министра при голосовании, и призвал других членов партии последовать его примеру. "Она ведет тяжелую битву за нашу страну, и никто другой не сможет лучше обеспечить выполнение решения британского народа о выходе из ЕС", — написал Гоув.

Мэй отменила запланированный на среду визит в Дублин, где она должна была продолжить переговоры с лидерами стран ЕС о корректировке соглашения о Brexit.