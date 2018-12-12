МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в декабре в месячном выражении ускорится до 0,5-0,6% после 0,5% в ноябре, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина экономики. Ноябрь 2018 года".

"По оценке Минэкономразвития России, в декабре темпы роста потребительских цен составят 0,5-0,6% месяц к месяцу", — говорится в документе.

Согласно данным Росстата, инфляция в ноябре составила 0,5%, в октябре — 0,4%.

В годовом выражении инфляция в ноябре ускорилась до 3,8% с 3,5% в октябре.

По данным МЭР, представленных в докладе, вклад курсовых колебаний в годовую инфляцию в РФ за 2018 год составит 0,5-0,6 процентных пункта.

"Совокупный вклад курсовой динамики в темп годовой инфляции оценивается на уровне 0,5-0,6 процентных пункта", — говорится в документе.

Согласно последнему официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,4%, однако глава министерства Максим Орешкин признавал, что фактические темпы роста потребительских цен в РФ не укладываются в этот прогноз. Как отмечается в "Картине экономики", министерство ожидает инфляцию по итогам текущего года на уровне 3,9-4%.