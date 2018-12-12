БРЮССЕЛЬ, 12 дек — ПРАЙМ. Торговое соглашение между Евросоюзом и Японией вступит в силу в феврале следующего года, сообщил в своем аккаунте в Twitter представитель Еврокомиссии Даниель Розарио.

"Торговое соглашение ЕС-Япония вступит в силу в феврале 2019 года", — говорится в сообщении.

Соглашение создаст "открытую торговую зону", покрывающую почти треть мирового ВВП, отмечается в пресс-релизе ЕК.

"Это (торговое соглашение ЕС и Японии — ред.) пойдет на пользу нашим компаниям, сельскохозяйственным производителям, поставщикам услуг… Эти преимущества также связаны с обязательствами обеих сторон поддерживать высокие стандарты для наших работников, потребителей и окружающей среды", — приводятся в релизе слова еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем.

Уточняется, что осуществление соглашения об экономическом партнерстве приведет к устранению большей части пошлин на импорт товаров из ЕС Японией. По данным, приведенным в релизе ЕК, ежегодно европейские компании, экспортирующие свою продукцию в Японию, выплачивают таможенные пошлины на сумму около 1 миллиарда евро.

В субботу агентство Киодо сообщило, что соглашение было ратифицировано верхней палатой японского парламента.