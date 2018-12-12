МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в третьем квартале до 1,5% c 1,3%, сообщило ведомство в среду.

Статистическое ведомство также уточнило в сторону увеличения оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь 2018 года до 1,6% с 1,5% в годовом выражении.

"Объем ВВП России за третий квартал 2018 года составил в текущих ценах 27 триллионов рублей. Индекс физического объема ВВП относительно третьего квартала 2017 года составил 101,5%, относительно второго квартала 2018 года – 106,6%", — говорится в сообщении.

В середине ноября Росстат предварительно оценил рост экономики РФ в третьем квартале в 1,3%.

Оценки роста экономики в первом и втором кварталах остались прежними — 1,3% и 1,9% в годовом выражении соответственно.

Минэкономразвития ожидает, что в четвертном квартале произойдет ускорение роста, что, по мнению министерства, позволит выйти на прогнозируемые по итогам года 1,8%.