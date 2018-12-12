МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 29012 с погашением в ноябре 2022 года на 4,698 миллиарда рублей из предложенных 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 99,65% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,76% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,6688% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,75% годовых. Спрос — 14,123 миллиарда рублей.

Ранее в среду ведомство разместило ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 8,886 миллиарда рублей из предложенных 16,179 миллиарда рублей.

Цена отсечения составила 96,86% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,36% годовых. Средневзвешенная цена составила 96,8953% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,35% годовых. Спрос — 40,516 миллиарда рублей.



