МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна поддержит продление санкций в отношении РФ на предстоящем саммите ЕС.

"Если мы называем вещи своим именами, мы будем выступать за продление санкций", — заявила Меркель в ходе выступления в бундестаге. Она высказала обеспокоенность в связи с действиями России и заявила, что Германия не "приемлет фактических претензий на Азовское море".

Ранее спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что европейским странам и США следует обдумать введение дополнительных санкций в отношении России после инцидента с украинскими кораблями в Черном море.

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что США использовали этот инцидент, чтобы усилить санкционное давление со стороны ЕС на Россию, но у них это не получилось.