БРЮССЕЛЬ, 12 дек — ПРАЙМ. Саммит ЕС, как ожидается, примет политическое решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода, это должно стать "сильным сигналом", заявил в среду высокопоставленный источник в структурах ЕС.

Лидеры Франции и ФРГ проинформируют саммит ЕС 13-14 декабря в Брюсселе о ходе выполнения минских соглашений для рассмотрения вопроса о продлении санкций против РФ, сообщил ранее в среду глава Евросовета Дональд Туск.

"Ключевым посланием этого саммита по указанной вами тематике будет решение о продлении санкции на следующие шесть месяцев, и это будет само по себе сильным посланием", — сказал журналистам знакомый с подготовкой саммита источник, отвечая на вопрос, какой может быть реакция стран ЕС на последние события вокруг Украины.

ЕС ранее привязал вопрос продления санкций против РФ к ходу выполнения минских соглашений, и каждые полгода заслушивает доклад Франции и ФРГ перед принятием политического решения о продлении ограничительных мер ещё на шесть месяцев.

В начале июля Совет ЕС оформил решение о продлении еще на полгода экономических санкций против России до 31 января 2019 года.