МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Решение по вопросу о цене на российский газ для Белоруссии после 2019 года и до создания общего рынка газа ЕАЭС будет найдено, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"Вопрос о цене на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года обсуждается в рамках рабочей группы по линии министерств энергетики России и Белоруссии, заседания которой состоялись в сентябре в Москве и в ноябре — в Минске. Рассматривается он и на уровне заместителей глав правительств. Работа продолжается. Уверены, что взаимоприемлемые решения будут найдены", — сказал Приходько журналистам.

Он отметил, что сейчас Белоруссия производит платежи за газ в соответствии с условиями контракта с "Газпромом". "Не располагаем информацией о перебоях в поступлении оплаты от белорусской стороны за поставляемый ПАО "Газпром" газ", — сказал Приходько, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться оплата Белоруссии российского газа на переговорах в Бресте в четверг.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг примет участие в заседании Совета министров союзного государства РФ-Белоруссии в Бресте, где планирует провести переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом. В ходе предстоящего заседания планируется обсудить 25 вопросов, касающихся развития российско-белорусских отношений и союзного строительства. Совет министров союзного государства является коллегиальным исполнительным органом, в состав которого входят главы правительств России и Белоруссии, государственный секретарь союзного государства, министры иностранных дел, экономики и финансов двух стран.