МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Средний чек жителя России за один поход в магазин в ноябре 2018 года увеличился на 4,6%, или на 23 рубля по сравнению с октябрем и составил 528 рублей, рост произошел после снижения показателя в октябре, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"После октябрьского снижения индекс среднего чека в ноябре опять пошел вверх. Он добрался до отметки в 528 рублей, что на 4,6% больше, чем месяцем ранее. Рост среднего чека не удивителен в ноябре, так как и общие повседневные расходы россиян также увеличились, вероятно, в силу начала предпраздничной закупки", — говорится в исследовании. При этом по сравнению с ноябрем 2017 года средний чек сократился на 2,8%.

В ноябре средний чек в Сибирском федеральном округе вырос по сравнению с октябрем на 7,8% (до 443 рублей), в Приволжском — на 7,1% (до 452 рублей), в Южном — на 4,4% (до 524 рублей). На Дальнем Востоке показатель повысился на 4,3% (до 481 рубля), на Урале — на 3,3% (до 505 рублей).

В Северо-Западном федеральном округе средний чек увеличился на 2,1% (до 586 рублей), в Центральном — на 2% (607 рублей). В Москве средний чек вырос на 2,6% по сравнению с октябрем, до 713 рублей (в годовом выражении — на 1,3%), в Санкт-Петербурге — на 4,4%, до 671 рубля (в годовом выражении он сократился на 3,9%).

Средний чек в гипермаркетах РФ в ноябре по сравнению с октябрем увеличился на 3,5% (по сравнению с ноябрем 2017 года он уменьшился на 0,7%). В супермаркетах чек вырос на 5% (в годовом выражении — снижение на 4,3%), в дискаунтерах — на 7,5% (в годовом выражении – минус 3,5%). В небольших магазинах традиционной торговли показатель по сравнению с октябрем повысился на 9,5% (в годовом выражении он снизился на 3,5%).

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысячи домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.