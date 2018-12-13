МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. ФАУ "Главгосэкспертиза России" утвердило положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по проекту "Горно-металлургический комбинат "Удокан", сообщила пресс-служба ООО "Байкальская горная компания" (БГК, структура USM Holding Алишера Усманова), являющегося оператором проекта.

"Таким образом проект строительства ГМК "Удокан", включая горнодобывающий, технологический и инфраструктурный комплексы, получил все необходимые государственные согласования и экспертизы. При этом по объектам энергетической инфраструктуры комбината, вахтового комплекса и водозабора получены разрешения на строительство и уже осуществляется подготовка строительных площадок. Кроме того, компания уже ведет строительство подъездной автодороги от станции Новая Чара до площадки горно-металлургического комбината", — отмечается в сообщении.

По словам генерального директора БГК Юрия Рябова, положительное заключение государственной экспертизы позволяет перейти к этапу строительства горно-металлургического комбината в строгом соответствии со сроками лицензии.

Пуско-наладочные работы запланированы на 2021 год, вывод на полную мощность первой очереди "Удокана" с годовой производительностью 12 миллионов тонн руды — в 2022 году. Проект предусматривает использование флотационно-гидрометаллургической технологической схемы. Комбинат будет выпускать катодную медь и сульфидный концентрат.

ООО "БГК", входящая в многопрофильную группу компаний USM, является оператором проекта освоения Удоканского месторождения меди. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края, является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире неразработанным месторождением меди. Актуальный план освоения Удокана предполагает строительство на месторождении промышленного комплекса, ориентированного на производство катодной меди и сульфидного концентрата.