МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых второй раз подряд – после аналогичного решения в октябре.

"Управление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых. Текущие и прогнозные монетарные условия пока достаточно жесткие, чтобы обеспечить снижение инфляции до цели 5% в 2020 году. В ноябре потребительская инфляция составила 10% в годовом исчислении и была близка к последнему прогнозу регулятора, а ее ускорение по сравнению с предыдущими месяцами было ожидаемым", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Нацбанка Украины в четверг.

Представители Национального банка Украины ожидают, что в дальнейшем инфляция будет снижаться и достигнет целевого показателя 5% на конец 2020 года, как предусмотрено октябрьским прогнозом НБУ.