МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Профицит федерального бюджета РФ за январь-ноябрь, по предварительной оценке Минфина России, составил 3,394 триллиона рублей, или 3,7% ВВП, говорится в материалах на сайте министерства.

Доходы бюджета РФ за 11 месяцев составили 17,457 триллиона рублей, или 92,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на текущий год. Расходы исполнены в объеме 14,063 триллиона рублей, что составляет 83,7% к общему объему расходов федерального бюджета по действующему закону.

Больше всего доходов в казну перечислила Федеральная налоговая служба – 10,768 триллиона рублей, или 92,5% к прогнозным показателям.

Федеральная таможенная служба за этот период перечислила 5,410 триллиона рублей, что составляет 91,1% к прогнозным показателям. Другие федеральные органы в общей сложности перечислили 1,279 триллиона рублей (93,6% к прогнозу на год).