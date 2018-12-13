МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Центром Дальневосточного федерального округа стал Владивосток. Указ "О внесении изменения в перечень федеральных округов" подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Внести в перечень федеральных округов, утвержденный указом президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 "О полномочном представителе президента Российской Федерации в федеральном округе", изменение, изложив абзац шестнадцатый в следующей редакции: "Центр федерального округа — г. Владивосток", — говорится в сообщении.

Ранее столицей ДФО был Хабаровск.