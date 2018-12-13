МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Европейский центральный банк понизил свой прогноз роста ВВП еврозоны на 2018 год до 1,9% с 2%, а на 2019 год — до 1,7% с 1,8%, сказал глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции в четверг, которая транслируется на сайте регулятора.

При этом прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,7%. ЕЦБ ожидает, что рост ВВП еврозоны в 2021 году составит 1,5%.

Регулятор повысил свой прогноз по инфляции в еврозоне в 2018 году до 1,8% с 1,7%. В 2019 году ЕЦБ ожидает инфляцию на уровне 1,6% по сравнению с сентябрьской оценкой в 1,7% и сохраняет прогноз на 2020 год на уровне 1,7%. В 2021 году уровень инфляции составит 1,8%, отметил Драги.

Драги отметил, что возросли риски, связанные с геополитикой, протекционизмом, ситуацией с развивающимися экономиками и волатильностью фондовых рынков.