КАЛИНИНГРАД, 13 дек — ПРАЙМ. Калининградские власти ведут переговоры с 12 компаниями по поводу возможного размещения в специальном административном районе, который создается на острове Октябрьский в Калининграде.

"Один из офшоров создан у нас — на острове Октябрьский. И мы сейчас провели переговоры с 12 компаниями. Я надеюсь, что 20 декабря будет совет директоров "Русала", En+ и других, и мы уже их у себя зарегистрируем. Всю работу по гарантийным письмам, по юридическим адресам и всему остальному мы уже провели вместе с министерством экономического развития", — сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в онлайн-интервью интернет-порталу "Газета.Ru".

Контролируемые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться в специальных административных районах на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, соответствующий пакет законов вступил в силу в августе. Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты.

Также предусмотрены налоговые льготы, в частности, снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций. Одна из целей создания специальных административных районов — минимизировать возможные последствия санкций со стороны иностранных государств.

"На наш взгляд, после нескольких лет — может быть, года работы этих офшоров — нужно будет их совершенствовать, расширять. Потому что сейчас закон достаточно консервативный, он, по сути, подразумевает некую "транспортировку" компаний из уже существующих юрисдикций на нашу площадку. На наш взгляд, здесь есть еще над чем подумать, с точки зрения развития инновационных видов бизнеса и так далее", — добавил Алиханов.

По словам Алиханова, региональные власти уже обсуждают эти вопросы с Минэком.