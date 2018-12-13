ЛОНДОН, 13 дек — ПРАЙМ. Канцелярия британского правительства окончательно определилась, что голосование по проекту соглашения с ЕС о Brexit состоится в январе. Ранее в четверг официальный представитель премьера не стала исключать, что, в зависимости от итогов консультаций премьера Терезы Мэй с лидерами ЕС, голосование по соглашению может состояться еще в текущем году.

Изначально голосование по документу в британском парламенте было запланировано на вечер 11 декабря. Однако после трех дней дебатов Мэй выступила с заявлением, в котором признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на более поздний срок. Канцелярия премьера заявила, что голосование будет проведено до 21 января. С 21 декабря по 7 января парламент будет на каникулах.

"Голосование совершенно определенно не будет проведено в парламенте раньше Рождества… Голосование состоится как можно раньше в январе, правительство намерено провести его до 21 января", — сказала журналистам вечером официальный представитель премьера.

Источник РИА Новости в палате общин британского парламента сообщил ранее, что дату голосования определит премьер-министр, а пройти оно может середине января.

"Если оценивать реалистично, и не произойдет ничего экстренного, то, думаю, можно говорить о середине января с учетом долгих каникул. Все зависит от премьера, она поставит вопрос (о голосовании по соглашению) как только сочтет нужным", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время премьер Мэй находится в Брюсселе, где пытается получить дополнительные гарантии от ЕС по ряду положений соглашения. Как только премьер и ее советники поймут, что добились успеха на встречах с лидерами ЕС или могут заручиться поддержкой депутатов, то вопрос о голосовании по соглашению будет внесен в парламент.

При этом еще утром в четверг официальный представитель уклончиво говорила о том, что правительство не исключает возможности провести голосование до Рождества. Она отметила, что все зависит от результатов поездки Мэй в Брюссель.

"Мы будем руководствоваться темпами, которыми сможем получить дополнительные гарантии, способные удовлетворить парламентариев. И очевидно, что многое зависит от того, что будет происходить сегодня и завтра в Брюсселе, где премьер встречается с лидерами ЕС", — сказала тогда журналистам представитель канцелярии премьера.

Вероятно, Мэй пока не удалось добиться поддержки от лидеров ЕС, из-за чего канцелярия правительства окончательно объявила о том, что соглашение будет рассмотрено парламентом уже в январе.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода.