МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Сбербанк присоединился к проекту Банка России по биометрической идентификации клиентов, до конца года 20% офисов банка смогут собирать биометрию для Единой биометрической системы, сообщает кредитная организация.

Российские банки с 1 июля начали сбор биометрических данных клиентов. Пройдя идентификацию в системе, клиент может с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале госуслуг. Сбербанк принимает биометрические данные россиян на собственной платформе для безопасного подтверждения личности в колл-центре. Представитель Сбербанка ранее сообщал РИА Новости, что банк в ближайшее время начнет прием биометрических данных для передачи в ЕБС.

"Сбербанк поддержал инициативу Центрального банка России по удаленной идентификации клиентов и запускает сбор биометрических данных для "Ключ Ростелеком" — Единой биометрической системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)", — говорится в сообщении.

В рамках этой инициативы Сбербанк является агентом ЕБС. До конца года доля офисов банка, принимающих биометрические данные для передачи в ЕБС ЕСИА, составит не менее 20% — присоединение офисов происходит постепенно для сохранения стабильности функционала.

"Реализация совершенно нового для клиента функционала c учетом масштабов банка потребовала проведения глубокого исследования и реализации комплекса технически сложных работ по его интеграции в существующие банковские процессы и инфраструктуру. Помимо инфраструктурного тестирования банком были применены инструменты проектирования клиентского опыта — такие, как дизайн-мышление и построение Customer Journey Map (CJM). Внедрение передовых технологий сделает взаимодействие граждан с государственными органами и банками более комфортным, быстрым и надежным", — отметил директор дивизиона "Забота о клиентах" Сбербанка Елена Серова.

В четверг глава банка Герман Греф сообщил, что кредитная организация начала сбор биометрических данных россиян для ЕБС, при этом собственная биометрическая система банка уже содержит значительно больше "слепков", чем сейчас в ЕБС.