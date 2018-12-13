МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия планирует сократить объем экспорта нефти в США в течение ближайших недель, чтобы убедить рынок в решимости королевства выполнять условия нового соглашения ОПЕК+ об уменьшении добычи этого сырья, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, осведомленные о планах государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

"Поставки саудовской нефти в США в следующем месяце могут протестировать 30-летний минимум, преодоленный в конце 2017 года, на уровне 582 тысяч баррелей в день, что примерно на 40% ниже среднего показателя за последние три месяца", — отметили источники агентства, попросившие не называть их имен.

Агентство отмечает, что колебания импорта и запасов нефти США оказывают огромное влияние на рынок, поскольку эти данные публикуются еженедельно, в то время как в других регионах нефтяные трейдеры получают официальную информацию только ежемесячно или не получают ее вовсе. А если намерение Саудовской Аравии сократить поставки нефти в Штаты будет реализовано, это поможет убедить рынок в решимости страны выполнять условия договоренностей в рамках ОПЕК+, к которым трейдеры отнеслись скептически.

ОПЕК+ в пятницу приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК.

Как передает агентство, американские компании, специализирующиеся на переработке нефти, также были уведомлены о том, что в январе поставки сырья из Саудовской Аравии будут гораздо ниже по сравнению с показателями последних месяцев из-за соглашения ОПЕК+.

Уточняется, что ограничение экспорта может затронуть крупные нефтеперерабатывающие компании США, в число которых входят Valero Energy, Phillips 66, Chevron, Exxon Mobil и Marathon Petroleum. Агентство ожидает, что компании теперь будут вынуждены покупать сырье у таких поставщиков, как Мексика, Канада или Венесуэла.