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МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в ноябре 2018-2019 финансового года составил 205 миллиардов долларов против дефицита в 100 миллиардов в октябре, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что дефицит бюджета страны за месяц составил 193,5 миллиарда долларов.

Годом ранее в стране в ноябре был зафиксирован дефицит бюджета в размере 138,547 миллиарда долларов.

Государственные расходы в США в ноябре текущего года увеличились на 18% в годовом выражении и составили 410,864 миллиарда долларов, доходы сократились на 1% — до 205,961 миллиарда долларов.