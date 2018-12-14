МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Задолженность населения по ипотеке в Республике Крым выросла за год более чем в 2,5 раза, тогда как в целом по России — только на 26%, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

"Задолженность по ипотеке в Республике Крым на 1 ноября выросла за год на 151,9%, в Севастополе – на 142,1%, тогда как в целом по России – только на 25,9%", — подсчитал Осадчий.

Республика Крым и Севастополь – лидеры роста ипотеки, среди регионов России на третьем месте – Чеченская Республика с ростом в 1,5 раза, добавил эксперт.

При этом во всех остальных российских регионах темп роста ипотеки не превышает 35%. Однако, за год темп роста ипотеки в Республике Крым и в Севастополе замедлились: на 1 ноября 2017 года они составляли 173,2% и 193,7% соответственно. В целом по стране темп роста ипотеки вырос, на 1 ноября 2017 года он составлял 14,4%.

"Основная причина лидерства Республики Крым и Севастополя – эффект низкой базы. Если на одного россиянина в среднем приходится задолженность по ипотеке в размере 42 тысяч рублей, то на одного жителя Республики Крым – только 4 тыс рублей, а Севастополя – 6 тысяч рублей", — считает Осадчий.

Крупнейший банк Крыма — РНКБ — за десять месяцев 2018 года выдал в Крыму и Севастополе более 2,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 5 миллиардов рублей, что в три раза превышает объем выдачи ипотеки за аналогичный период прошлого года.

Ранее в ЦБ заявляли, что Банк России спокоен за темпы роста ипотеки в РФ, но переживает за качество этого роста. Регулятор продолжит следить за ситуацией, когда для первоначального взноса по ипотеке используются потребительские кредиты, пока такие выдачи не несут рисков финансовой стабильности.