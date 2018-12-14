МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Президент Российского союза пекарей (РСП) Валерий Чешинский обратился к вице-премьеру РФ Алексею Гордееву из-за ценообразования на рынке хлеба: по мнению союза, текущий механизм формирования цен на хлебобулочные изделия не отвечает рыночным условиям, при этом ситуация осложняется "отсутствием взаимопонимания" со стороны торговых сетей, соответствующее письмо Чешинского имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим вас помочь отечественной хлебопекарной отрасли, постоянно балансирующей на грани выживания, в решении сложнейшей отраслевой проблемы, связанной с ценообразованием на сырье, упаковку, энергоносители, топливо, готовую продукцию, которое должно отвечать адекватной логике функционирования рыночного механизма", — говорится в документе.

Представитель вице-премьера Гордеева подтвердил РИА Новости получение письма. Связаться с президентом РСП пока не удалось.

Пресс-служба заместителя председателя правительства 3 декабря сообщила, что Гордеев провел рабочую встречу с Чешинским. По итогам встречи, как отмечали в пресс-службе, вице-премьер даст указания руководителям профильных министерств, ведомств и правительствам регионов о необходимости своевременного формирования запасов зерна для сохранения оптимальных цен на социально значимые продукты питания и стабилизации ситуации на рынке хлебопродуктов.

По данным Росстата, которые приводились в мониторинге Минсельхоза РФ, средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки в РФ по состоянию на 3 декабря составили 48,3 рубля за килограмм, увеличившись на 4,7% с начала года. Цены на хлеб из ржано-пшеничной муки выросли на 4,2% — до 47,66 рубля за килограмм.

СЛОЖНОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

В своем письме Чешинский указывает, что за последний год в отрасли сложилась тяжелая ситуация, связанная с ценообразованием на основное и дополнительное сырье, упаковку, хлебобулочную продукцию, тарифы на энергоносители, горюче-смазочные материалы. Цены на сырье выросли из-за повышения курса доллара, экспортной цены и скупки трейдерами зерна для выполнения экспортных контрактов.

"Видя это, сельхозпроизводители сократили продажу зерна мукомольным предприятиям в ожидании еще большего роста цены. Формирование цен на хлебобулочные изделия в целом по России не отвечает рыночным механизмам", — отмечается в письме.

По оценке РСП, с декабря 2017 года по России цены на пшеничную муку высшего сорта для производства хлеба выросли в среднем на 34%, на пшеничную муку 1-го сорта — на 30%. Сахар-песок подорожал на 35%, изюм — на 25%, мак — на 40%.

При этом стоимость упаковки выросла на 23%, тарифы на энергоносители и ГСМ — на 10%, а доставка продукции — на 15%. "В настоящее время хлебопекарные предприятия работают с минимальным уровнем рентабельности и прибыли, принимая на себя всю нагрузку изменений себестоимости продукции и, в том числе, нарушенный баланс между действующими отпускными ценами и растущими издержками производства", — говорится в документе.

ОТНОШЕНИЯ С РИТЕЙЛЕРАМИ

Ситуация с ценообразованием "усугубилась полным отсутствием взаимопонимания со стороны руководства торговых сетей в признании объективных причин, влияющих на ценообразование и рост цен на хлеб".

"На протяжении последнего года предприятия ведут переговоры с торговыми сетями об адекватном рыночном ценообразовании на основные виды хлебопекарной продукции. Ответ всегда один: оснований для изменения цен нет", — добавляется в письме.

"Наряду с этим торговые сети требуют повышения своей доходности путем дополнительных скидок или ретро-бонусов, зачастую скрытых в навязываемых услугах маркетингового характера аффилированных юридических лиц, шантажируя сокращением ассортимента", — продолжает президент РСП. В результате, указывает он, индустриальные хлебопекарные предприятия пытаются удерживать конкурентоспособные цены максимальное возможное время.

По оценке союза, с декабря 2017 года по октябрь 2018 года цены на хлебобулочные изделия в торговых сетях повысились в среднем на 3%, а средняя зарплата работников предприятий выросла только на 5%. "Совершенно очевидно, что обозначенные выше проблемы хлебопекарные предприятия не могут решить самостоятельно без прямого вмешательства государства", — заключает Чешинский.

В свою очередь председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Сергей Беляков сообщил РИА Новости, что ритейлеры и поставщики в рамках процедур, установленных в договорах, тщательно анализируют основания и возможности пересмотра цен.

"Если основания есть, возможности присутствуют, то и цены пересматриваются. И таких примеров много. Это происходит регулярно. Нельзя забывать о том, что сети также с значительной степени ориентируются на покупательную способность граждан и стараются сдержать рост цен насколько это возможно, чтобы товары первой необходимости оставались для населения доступны", — подчеркнул Беляков.