МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Профицит федерального бюджета России по итогам 2018 года может составить 2,6 триллиона рублей, полагают экономисты банка ING.

В четверг Минфин РФ сообщил, что профицит федерального бюджета страны за январь-ноябрь, по предварительной оценке, составил 3,394 триллиона рублей, или 3,7% ВВП. Доходы бюджета РФ за 11 месяцев составили 17,457 триллиона рублей, или 92,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на текущий год. Расходы исполнены в объеме 14,063 триллиона рублей (83,7%).

Эксперты указывают, что показатель за 11 месяцев оказался на 0,3 триллиона рублей выше их ожиданий. "Исходя из сильных результатов за 11 месяцев, мы ожидаем, что годовой профицит составит 2,6 триллиона рублей, что на 0,5 триллиона рублей выше, чем недавний целевой показатель, установленный Минфином", — говорится в обзоре банка.

Показатель за январь-ноябрь отражает, скорее, "увеличение эффективности сбора налогов и строгий контроль над расходами", полагают эксперты. "Этот результат является позитивной новостью для фискальной и общей макроэкономической стабильности. … Если бы не было риска введения дополнительных санкций, бюджетная политика РФ стала бы сильным аргументом в пользу более благоприятного взгляда со стороны рейтинговых агентств и инвесторов в облигации", — считают экономисты банка.