МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Банк России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых, сообщил регулятор.

Это уже второе повышение ставки в 2018 году — впервые с 2014 года регулятор повысил ставку в сентябре, на 0,25 п.п.

В текущем году Банк России снижал ключевую ставку два раза. Первый раз — в феврале, второй — в марте. Шаг снижения составлял по 0,25 процентного пункта.

"Совет директоров Банка России 14 декабря 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых. Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте", — говорится в сообщении регулятора.