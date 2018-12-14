МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу принял решение поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых.

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Совет директоров Банка России 14 декабря 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых. Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России. С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Динамика инфляции. По итогам 2018 года инфляция ожидается вблизи 4%, что соответствует цели Банка России. В ноябре годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 3,8% (3,9%, по оценке на 10 декабря). Рост годовой инфляции в ноябре в основном связан с увеличением с 2,7 до 3,5% темпа прироста цен на продовольственные товары. Этому способствовало изменение баланса спроса и предложения на отдельных продовольственных рынках. Продолжается подстройка цен к произошедшему с начала года ослаблению рубля. На темпах роста потребительских цен уже начинает сказываться предстоящее с 1 января 2019 года повышение НДС. Большинство показателей инфляции, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценке Банка России, демонстрируют рост.

Ценовые ожидания предприятий увеличились в связи с произошедшим с начала года ослаблением рубля и предстоящим повышением НДС. Инфляционные ожидания населения повысились в ноябре. Сохраняется неопределенность относительно их дальнейшей динамики.

Ситуация на внутреннем финансовом рынке в ноябре — первой половине декабря оставалась стабильной, не создавая дополнительных проинфляционных рисков.

По прогнозу Банка России, темпы прироста потребительских цен составят 3,9–4,2% к концу 2018 года. Под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5,0–5,5% на конец 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны. Повышение ключевой ставки носит упреждающий характер и позволит ограничить риски закрепления инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России. Прогноз учитывает принятое Банком России решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года.

Денежно-кредитные условия. Продолжается некоторое ужесточение денежно-кредитных условий. Доходности ОФЗ остаются заметно выше уровней I квартала текущего года. Происходит дальнейшее повышение процентных ставок на депозитно-кредитном рынке. Повышение ключевой ставки Банком России будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.

Экономическая активность. Рост российской экономики несколько замедлился, оставаясь вблизи потенциального. Годовой темп прироста ВВП снизился до 1,5% по итогам III квартала, что соответствует прогнозу Банка России и преимущественно связано с эффектом высокой базы в сельском хозяйстве. В октябре продолжился годовой рост промышленного производства, его динамика остается неоднородной по отраслям. Потребительский спрос растет меньшими темпами, чем в предыдущие месяцы. Его расширение происходит преимущественно за счет покупок непродовольственных товаров. В III квартале продолжился рост инвестиционной активности. Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в интервале 1,5–2%.

Взгляд Банка России на среднесрочные перспективы роста российской экономики также существенно не изменился. Благодаря действию бюджетного правила снижение среднегодовой цены на нефть в базовом сценарии с 63 до 55 долл. США за баррель в 2019 году отразится на основных макроэкономических параметрах незначительно. В 2019 году планируемое повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность, преимущественно в начале года. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В результате, по прогнозу Банка России, темп прироста ВВП в 2019 году будет в границах 1,2–1,7%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер.

Инфляционные риски. Баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных рисков, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется высокая неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и их влияния на цены финансовых активов. Цены на нефть в IV квартале остаются выше 55 долл. США за баррель, заложенных в предпосылки базового сценария на 2019-2021 годы. Вместе с тем возросли риски превышения предложения над спросом на рынке нефти в 2019 году.

Возможный отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

Сохраняется неопределенность относительно реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС и действие других проинфляционных факторов.

Оценка Банком России рисков, связанных с динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, бюджетными расходами, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 8 февраля 2019 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.