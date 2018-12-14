МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Банк России возобновит регулярные покупки валюты на рынке для Минфина с 15 января 2019 года; решение об отложенных в 2018 году покупках валюты будет приниматься после возобновления регулярных покупок, говорится в сообщении регулятора.

Там отмечается, что такое решение было принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке. Решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет.

"Банк России принял решение возобновить регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января 2019 года. Это решение принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке", — сказано в релизе.

"Решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет", — говорится в сообщении.

ЦБ в середине сентября принял решение не покупать валюту на рынке для Минфина до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. В этом случае конвертация предназначенных для таких покупок средств проводится путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у ЦБ без совершения им эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке.

В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор считает возможным возобновление регулярных покупок валюты для Минфина с 15 января при сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках, объявит окончательное решение 14 декабря. По ее словам, решение по отложенным покупкам будет позже, но в любом случае они будут растянуты как минимум до 2021 года.