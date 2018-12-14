МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ допускает, что в марте-апреле 2019 года годовая инфляция может на пике превысить 5,5% и даже достичь 6%, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы ожидаем, что опережающая реакция денежно-кредитной политики позволит ограничить вторичные эффекты и обеспечит снижение инфляции после временного повышения. Мы допускаем, что в пике, в марте-апреле, годовая инфляция может превысить 5,5% и даже достичь 6%. После ускорения в первом квартале 2019 года инфляция будет замедляться", — сказала Набиуллина.

Инфляционные ожидания в РФ остаются незаякоренными, что увеличивает вероятность их роста, в том числе из-за повышения НДС, заявила глава Банка России.

"Инфляционные ожидания остаются незаякоренными, Это означает высокую вероятность их повышения в ответ на рост цен из-за увеличения НДС. Поэтому мы не можем рассматривать изменение НДС как исключительно разовый фактор. Повышенные инфляционные ожидания могут изменить потребительское поведение, уменьшить стимулы к сбережениям. В этих условиях у предприятий появится возможность повышать отпускные цены даже тогда, когда действие разовых факторов закончится. Если начнет раскручиваться такая спираль, то инфляционное давление может нарастать", — сказала она.

По последним данным регулятора, инфляционные ожидания граждан страны на следующие 12 месяцев увеличились на 0,5 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем — до 9,8% в ноябре.

По словам Набиуллиной, вклад произошедшего в 2018 году ослабления курса рубля в инфляцию составил 0,9 процентного пункта. "Что касается эффекта произошедшего в 2018 году ослабления курса валюты на инфляцию, да мы посчитали. По нашей оценке, такой эффект в годовом выражении составляет около 0,9 процента", — сказала она.