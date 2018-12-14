МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. ЦБ снизил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2019 год до 20 миллиардов долларов с 25 миллиардов долларов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Сальдо финансового счета по частному сектору несколько снижено — до 20 миллиардов долларов по сравнению с 25 миллиардами долларов в октябре", — сказала она.

Банк России также снизил прогноз положительного сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2019 году до 71 миллиарда долларов, сообщила глава ЦБ.

"Изменение предпосылок по нефти более существенно влияет на наш прогноз платежного баланса. Сальдо текущего счета мы теперь прогнозируем в размере 71 миллиард долларов в 19-м году по сравнению с 95 миллиардами в октябре. Сальдо финансового счета по частному сектору также несколько снижено — до 20 миллиардов долларов по сравнению с 25 миллиардами долларов в октябре", — сказала она.

По словам Набиуллиной, причиной снижения прогноза сальдо финансового счета по частному сектору, помимо снижения цен на нефть, стала приостановка и затем возобновление Банком России покупок иностранной валюты на рынке в рамках бюджетного правила.

Как сообщал ранее ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-ноябре выросло в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 104,3 миллиарда долларов.