МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в ноябре в месячном выражении вырос на 0,2%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 0,1%.