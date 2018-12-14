МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в ноябре в месячном выражении вырос на 0,2%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 0,1%.
Ликбез
Чудесный металл: как доллар вытеснил золото
Арест главы Renault-Nissan-Mitsubishi
Франция ищет замену Карлосу Гону на посту главы Renault
Итоги недели
Неспокойная Европа, ставка ЦБ и новая столица. "Прайм" выбрал главные события недели
Торги
Евро протестировал отметку в 75 руб
Криптовалюты
Биткоин не сразу стал мыльным пузырем
Торговые войны
Китай три месяца не будет взимать повышенные пошлины на импорт авто из США
Ставка Банка России
Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 7,75% годовых
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в ноябре в месячном выражении вырос на 0,2%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 0,1%.
https://1prime.ru/state_regulation/20181214/829544615.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.