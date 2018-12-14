МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Центробанк в пятницу объявил о возобновлении регулярной покупки валюты на рынке для Минфина с 15 января 2019 года в полном объеме. Такое решение было принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке. Ранее регулятор принял решение с середины сентября отказаться от покупок валюты из-за волатильности финансовых рынков и падения рубля.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина позже пояснила, что возобновление покупок валюты для Минфина не окажет значительного влияния на курс рубля. Она также заверила, что это не было основным аргументом в пользу принятия решения о повышении ключевой ставки ЦБ.

Аналогичное мнение высказали и эксперты, опрошенные "Прайм". "Мы полагаем, что данный фактор так или иначе рассматривался регулятором если не через призму прямого воздействия на баланс рисков, то в виде дополнительного проинфляционного риска на фоне возможной девальвации рубля при возвращении к покупкам валюты на рынке", — отметил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Нельзя исключать, что повышение ставки могло являться вынужденной мерой, необходимой для балансирования ситуации на валютном рынке после объявления о возобновлении операций по покупке валюты. Тем не менее, основной причиной ужесточения ДКП все же стали краткосрочные инфляционные риски, о которых ЦБ предупреждал на всех последних заседаниях, согласен начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб выразил уверенность, что на повышение ставки повлияло несколько факторов. Главные из них – наблюдаемый рост инфляции в годовом выражении, который продолжится до марта-апреля следующего года, а также рост инфляционных ожиданий населения. Возобновление покупок валюты, по его мнению, таким фактором не стало.

ОТЛОЖЕННЫЕ ПОКУПКИ

После возобновления регулярных покупок будет принято решение и об отложенных в 2018 году покупках. Они могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет вне зависимости от валютных курсов. "Мы должны будем посмотреть на то, как развивается ситуация и с влиянием того, как на рынке скажется возобновление наших регулярных покупок. Хотя мы сейчас думаем, что такое влияние не будет значимым", — сказала Набиуллина.

По мнению Покатовича, масштабных объемов закупок, по крайней мере, сразу ждать не следует. "Ожидаем, что ЦБ будет возвращаться к покупке валюты плавно с пониженными ежемесячными объемами в первые 3-5 месяцев 2019 года в 3 млрд долларов. Отложенные в 2018 году покупки валюты также будут реализовываться осторожно в течение 2019 года и в последующих периодах. Считаем, что в этом случае давление этого фактора на курс рубля будет ограниченным", — прогнозирует он.

Заметным оно станет лишь тогда, когда рынок получит информацию об объемах и сроках проведения отложенных покупок, считает Кравченко. Пока регулятор ограничился лишь пояснением, что решение будет приниматься уже после возобновления регулярных операций, напомнил он.

"Мы не ожидаем сильного влияния покупок валюты ни на экономику, ни на курс. Набиуллина в ходе пресс-конференции пояснила, что отмена покупки привела к некоторому увеличению оттока капитала в форме возврата иностранных кредитов и хранения валюты на счетах иностранных банков, и в целом оказалась нейтральной с точки зрения платежного баланса", — рассуждает Иосуб.

Верно и обратное. Возврат покупок приведет к сокращению оттока капитала и сильно на балансе спроса и предложения валюты на рынке не скажется, добавил он.

СНОВА НА МОРОЗ

Регулятор подчеркивает, что "заморозка" покупок валюты — не единственный инструмент для нивелирования рисков финстабильности. При этом ни ЦБ, ни эксперты не исключают, что такая мера может быть реализована вновь, если для этого возникнут соответствующие условия.

Это возможно в случае новой волны волатильности на финансовых рынках, которая главным образом может возникнуть при усилении геополитической напряженности и санкционной риторики, уверен Кравченко.

По мнению Покатовича, активация данных рисков возможна в перспективе марта-апреля. Раньше этого срока конгресс США вряд ли будет рассматривать законопроект о новых санкциях против РФ.

В свою очередь, Иосуб из "Альпари" напомнил, что приостановка покупок валюты произошла, когда наложилось сразу несколько мощных факторов: введение достаточно болезненных санкций, ожидания новых, еще более болезненных, а также бегство капитала со всех развивающихся стран и валютные кризисы в целом ряде таких стран, сопровождавшиеся девальвациями. Соответственно, для повторной приостановки потребовалось бы сочетание многочисленных весьма негативных факторов. В ближайший год теоретически это возможно, но маловероятно, резюмирует он.