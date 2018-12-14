МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Россия не обещала Белоруссии каких-либо компенсаций за изменения налогового законодательства и считает такие изменения внутренним делом РФ, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Россия не давала Белоруссии какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ", — сказал он.

Силуанов отметил, что 13 декабря в ходе заседания совмина Союзного государства тема компенсаций Белоруссии рассматривалась. "Россия предложила белорусской стороне обсуждать все вопросы экономического сотрудничества комплексно в русле наших совместных решений по исполнению Союзного договора 1999 года. К сожалению, многие положения этого договора в настоящий момент не выполняются", — добавил первый вице-премьер. По его словам, необходимо придать новый импульс отношениям государств в рамках ранее достигнутых договоренностей.